شعبان عبد الرحيم يغني "الشعب ده جبار" احتفالا بفوز السيسي بالرئاسة

انتهى الشاعر الغنائي إسلام خليل، من كتابة أغنية بعنوان "انتخابات واحتفالات"، التي كتابها خصيصا بمناسبة فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.

وقال خليل"، لـ"الوطن": "انتهيت أمس من كتابة هذه الأغنية، وسيقوم بتسجيلها فورا شعبان عبدالرحيم أوديو بنفس الموسيقى التي اشتهرت بها أغانيه، وأيضا سيتم وضع صور لاحتفالات فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، وفرحة المصريين في شوارع مصر فور إعلان النتيجة".

وأضاف الشاعر، أنه سيتم إذاعة الأغنية فور الانتهاء من تسجيلها مع أحمد موسى، مبينا أن كلمات الأغنية تتضمن: "انتخابات واحتفالات، الله يا أحلى شعب، بتعدي أي محنه وتفوت من أي صعب، أجل تلت أيام أمل وفرحه ونصر، نزلنا وانتخابنا ورفعنا علم مصر، أصل الشعب ده جبار، شعب مبيجيش بالذق، عارف مين اللي خانه ومين أخلص له وحن".