تسجيل الدخول

الوطن

إسماعيل يبحث إمكانية التعاون بصناعة السيارات مع رئيس "النواب المغربي"

منذ 17 دقيقة
كتب: وائل سعد
إسماعيل يبحث إمكانية التعاون بصناعة السيارات مع رئيس "النواب المغربي"

شريف إسماعيل

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، والوفد المرافق له، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب المصري، وسفير المغرب لدى القاهرة.

وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالمسئول المغربي والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالمملكة المغربية، والحرص على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة على كافة المستويات في التشاور ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

وأعرب رئيس الوزراء عن أهمية استثمار الإمكانات الاقتصادية المتاحة في مصر والمغرب، والخبرات الخاصة بهم في عدد من المجالات على أساس الفائدة المتبادلة، والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون مع المغرب في مجال صناعة السيارات، في ضوء ما تمثله صناعة السيارات من أهمية في دعم الاقتصاد وتطوير الصناعات المغذية لها، إلى جانب تقديم الخبرة المصرية في مجال الخدمات البنكية، فضلاً عن التعاون في مجالي السياحة وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال صناعة وتصدير الأسمدة الفوسفاتية.

وأكد رئيس الوزراء على تطلع مصر لإعداد لقاءات تجمع مسئولين عن الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال أعمال من المغرب، لبحث المقترحات المناسبة لزيادة التعاون.

كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والمغرب وأفريقيا جنوب الصحراء، الاستفادة من المزايا التي تحققها اتفاقيات تجارة حرة أغادير والكوميسا.

من ناحيته توجه رئيس البرلمان المغربي بالتهنئة باسم جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب وباسم حكومة وشعب دولة المغرب الشقيقة، على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، مشيراً إلى أن أمن واستقرار مصر ضمانة هامة لأمن واستقرار المنطقة العربية كلها.

كما أعرب رئيس البرلمان المغربي عن سعادته بهذا اللقاء خلال زيارته إلى القاهرة لحضور مؤتمر اتحاد البرلمان العربي، مؤكداً تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به القيادة السياسية في مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، واستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن أداء دور محوري في مكافحة الإرهاب والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية.

وأعرب رئيس البرلمان المغربي عن تطلع بلاده لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار من الاستفادة من العديد من الفرص المتاحة والإمكانات المتوافرة، والخبرات الفنية في كلا البلدين، مشيراً إلى تجربة بلاده الناجحة في مجال صناعة السيارات، لافتاً إلى أن هناك فرص لزيادة صادرات البلدين من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة من البلدين والتي تفتح لكل منهما أسواقاً جديدة، وذلك بما يحقق المصلحة المشتركة، والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

أخبار متعلقة

بالصور| رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب المغربي

بالصور| رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب المغربي
رئيس الوزراء يخصص أراض مملوكة للدولة لإقامة محطات مياه وصرف صحي

رئيس الوزراء يخصص أراض مملوكة للدولة لإقامة محطات مياه وصرف صحي
رئيس الوزراء يلتقي أبو بكر الجندي بشأن تصريحاته ضد النواب

رئيس الوزراء يلتقي أبو بكر الجندي بشأن تصريحاته ضد النواب
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطع أراض لإقامة مدارس ومعاهد أزهرية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطع أراض لإقامة مدارس ومعاهد أزهرية

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

بدء عرض "قصقوصة" في رابع أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

بدء عرض "قصقوصة" في رابع أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

احتفالات "أعياد الربيع" على "الشبكة الثقافية" بـ4 لغات

احتفالات "أعياد الربيع" على "الشبكة الثقافية" بـ4 لغات

منى محرز تستعرض نتائج دراسة تقيم المخزون السمكي في بحيرة ناصر

منى محرز تستعرض نتائج دراسة تقيم المخزون السمكي في بحيرة ناصر

"البخور" يعود إلى قداسات الكنائس بعد توقف لمدة 3 أيام غدا

"البخور" يعود إلى قداسات الكنائس بعد توقف لمدة 3 أيام غدا

"أوقاف العبور" تفتح 4 فصول محو أمية بمساجدها

"أوقاف العبور" تفتح 4 فصول محو أمية بمساجدها

اختيارات الوطن

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الأكثر قراءة

عاجل