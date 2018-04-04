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الوطن

ضبط 16 قضية تموينية بسوهاج

منذ 17 دقيقة
كتب: الوطن
ضبط 16 قضية تموينية بسوهاج

العميد محمد نصحي رئيس مباحث التموين

تمكنت حملة أمنية قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بسوهاج من ضبط 16 قضية تموينية.

تلقي اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بسوهاج، أسفرت عن ضبط 16 قضية، وتم ضبط "عصام.ا.ا."، 46 عاما، متعهد توريد أغذية، ويقيم بدائرة قسم طهطا، لحيازته لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 52 كجم لحوم، كما تم ضبط قضايا "عدم الإعلان عن الأسعار، إنتاج الخبز فى غير مواعيد العمل"، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.

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