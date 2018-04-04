تسجيل الدخول

الوطن

حبس ربة منزل بتهمة قتل رضيعها خلال مشاجرة مع عشيقها

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس ربة منزل بتهمة قتل رضيعها خلال مشاجرة مع عشيقها

صورة أرشفية

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل رضيعها بعد أن ألقت الطفل على عشيقها أثناء مشادة جمعتهما في الشارع، بقصد ضرب العشيق لامتناعه عن الذهاب معها إلى المنزل.

وأفادت التحريات بأن والدة الطفل تربطها علاقة غير شرعية بشاب يتردد عليها، وعندما طلبت منه التوجه معها إلى منزلها، رفض ونشبت مشادة بينهما في الشارع، وتدخلت والدة الشاب لفضها فتشاجرت معها وكانت حاملة الطفل الرضيع فسقط من يدها على الأرض.

وتابعت التحقيقات أن زوج المتهمة محبوس على ذمة قضية، موضحة أن الواقعة بدأت بتلقي المقدم شادي الشاهد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من مستشفى أحمد ماهر التعليمي بوصول ربة منزل معها طفلها الرضيع جثة هامدة.

أخبار متعلقة

تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة تجارة الهيروين

تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة تجارة الهيروين
تجديد حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة "قتل الزوج" في أكتوبر

تجديد حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة "قتل الزوج" في أكتوبر
حبس ربة منزل وصديقها في السلام بتهمة الاتجار في المخدرات

حبس ربة منزل وصديقها في السلام بتهمة الاتجار في المخدرات
تجديد حبس ربة منزل وصديقها 15 يوما بتهمة الاتجار بالحشيش في السلام

تجديد حبس ربة منزل وصديقها 15 يوما بتهمة الاتجار بالحشيش في السلام
حبس ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلتها بسبب سكب "مُنظف أطباق" على الطعام

حبس ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلتها بسبب سكب "مُنظف أطباق" على الطعام
تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل طفلتها لوضعها "بريل" على الطعام

تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل طفلتها لوضعها "بريل" على الطعام

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

بدء عرض "قصقوصة" في رابع أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

بدء عرض "قصقوصة" في رابع أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

احتفالات "أعياد الربيع" على "الشبكة الثقافية" بـ4 لغات

احتفالات "أعياد الربيع" على "الشبكة الثقافية" بـ4 لغات

منى محرز تستعرض نتائج دراسة تقيم المخزون السمكي في بحيرة ناصر

منى محرز تستعرض نتائج دراسة تقيم المخزون السمكي في بحيرة ناصر

"البخور" يعود إلى قداسات الكنائس بعد توقف لمدة 3 أيام غدا

"البخور" يعود إلى قداسات الكنائس بعد توقف لمدة 3 أيام غدا

"أوقاف العبور" تفتح 4 فصول محو أمية بمساجدها

"أوقاف العبور" تفتح 4 فصول محو أمية بمساجدها

اختيارات الوطن

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الأكثر قراءة

عاجل