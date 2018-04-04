حبس ربة منزل بتهمة قتل رضيعها خلال مشاجرة مع عشيقها

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل رضيعها بعد أن ألقت الطفل على عشيقها أثناء مشادة جمعتهما في الشارع، بقصد ضرب العشيق لامتناعه عن الذهاب معها إلى المنزل.

وأفادت التحريات بأن والدة الطفل تربطها علاقة غير شرعية بشاب يتردد عليها، وعندما طلبت منه التوجه معها إلى منزلها، رفض ونشبت مشادة بينهما في الشارع، وتدخلت والدة الشاب لفضها فتشاجرت معها وكانت حاملة الطفل الرضيع فسقط من يدها على الأرض.

وتابعت التحقيقات أن زوج المتهمة محبوس على ذمة قضية، موضحة أن الواقعة بدأت بتلقي المقدم شادي الشاهد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من مستشفى أحمد ماهر التعليمي بوصول ربة منزل معها طفلها الرضيع جثة هامدة.