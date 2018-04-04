ضبط طني لحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل مصنع بالقاهرة

ضبطت مباحث القاهرة مصنع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بإدارة "أحمد ا ع ع" مصنعا دون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، واستهدفت القوات المصنع وضبطت المتهم وعثرت على 2 طن (دواجن ولحوم)، و300 كيلو كاتشب، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.