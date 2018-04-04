إحالة مدير الإدارة القانونية ومحام بـ"الأعلى للثقافة" للمحاكمة

أحالت وزارة العدل مدير الإدارة القانونية، ومحام بالمجلس الأعلى للثقافة للمحاكمة التأديبية، بتهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهما مسلكًا معيبًا.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، في القضية رقم 347 لسنة 59 قضائية عليا، أن "ح.م.ح"، المحامي بالإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة تلاعب بالنموذجين 3 و4 بشأن إجمالي الأعمال خلال الفترة من أول مايو 2015 وحتى 31 أغسطس 2015 بتدوين بيان بجملة أعماله بخلاف الحقيقة.

وتبين من تقرير الاتهام للمستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن "ف.ع.أ"، مديرة الإدارة القانونية اعتمدت النموذجين رغم تضمينهما بيانا مغايرا للحقيقة والواقع.