رئيس مجلس النواب المغربي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي نقل تحيات الملك محمد السادس عاهل المغرب للرئيس السيسي، موجهاً التهنئة له بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، ومشيراً إلى ما عكسته نتائج الانتخابات من تجديد ثقة الشعب المصري في الرئيس خلال هذه المرحلة الهامة.

وأشاد رئيس مجلس النواب المغربي بجهود مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب ومواجهته بحسم وعلى كافة المستويات، فضلاً عن التقدم المستمر على الصعيد الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الحبيب المالكي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، مشيراً إلى ما تمثله مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.