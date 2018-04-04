وزير التعليم العالي يوضح التصورات المتاحة أمام طلاب جامعة العريش

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أكثر من تصور بالنسبة لطلاب جامعة العريش، والأرجح عودة الدراسة قريبا بالجامعة.

وأضاف الوزير عبر صحفة "أنت تسأل.. والوزير يجيب"، التي دشنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التصورات الأخرى، لو طالت فترة عدم العودة للدراسة بجامعة العريش، استخدام فرع القنطرة واستيعاب الطلاب من الجامعة، أو التوجه لجامعة قناة السويس واستخدام المدن الجامعية بها، مع استخدام جامعة 6 أكتوبر، حيث سيكون تم الانتهاء من الدراسة بالجامعة، ويتم العمل الدراسي للطلاب.

وطمأن الوزير، الطلاب، أنه حال الوصول لقرار استخدام جامعتي قناة السويس، و6 أكتوبر، سيكون هناك الوقت الكافي للانتهاء من الدراسة المتبقية لهم بالتيرم، وسيتم الانتهاء قبل العام الجامعي الجديد 2018 -2019، مشيرا إلى أنه لابد من تكاتف الجميع والتضامن مع الدولة في حربها الإرهاب والتخلص منه قريبا.

كما أكد عبد الغفار، على أن الجامعات كافة، لديهم الاستعداد الكامل من أجل استقبال الطلاب بجامعة العريش وسيناء، مبينا أن الوزارة تسعى للحفاظ على المستقبل التعليمي للطلاب دون الإضرار به.