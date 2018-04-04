مجلس إدارة "دمياط للأثاث" يرجئ طرح المرحلة الثانية من ورش المشروع

قرر مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، تأجيل طرح المرحلة الثانية للورش بالمدينة إلى ما بعد الانتهاء من استكمال الطرق والمرافق الخاصة بالمدينة وبدء تسليم المرحلة الأولى من الورش إلى المشترين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، الذي عقد مؤخرا، وذكرت الشركة، أنها قررت تأجيل طرح المرحلة الثانية من الورش حتى الانتهاء من أعمال البنية التحتية فعليا ورصف الطرق وتسليم المدينة لشركة الإدارة والصيانة، حفاظا على حقوق المشترين والمستثمرين وحتى لا يتم تحميلهم بفوائد بنكية إضافية من تاريخ ابرام العقد حتى موعد التسليم.

وكانت شركة مدينة دمياط للأثاث، خططت سابقا لطرح كراسة شروط المرحلة الثانية خلال شهر أبريل الحالي، قبل أن تقرر تأجيل الطرح في اجتماعها مطلع هذا الأسبوع.

يذكر أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماما بالغا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، ويضم 1400 ورشة لصغار الصناع، وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق، بمساحة اجمالية تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركز تجاري لتسويق الأثاث يضم 400 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وفندق آخر 3 نجوم، ومركز دولي للمؤتمرات، وتشمل أيضا خدمات إدارية ومستشفي ومركز تكنولوجي، ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.