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الوطن

قطاع "الهواتف النقالة": منظومة حدثية للمراجعة الفورية للبيانات

منذ 18 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
قطاع "الهواتف النقالة": منظومة حدثية للمراجعة الفورية للبيانات

ارتفاع الاسعار ..ارشيفية

قال اللواء طارق محمود سعد الله رئيس قطاع الفروع الإقليمية لمشروع استخدام الهواتف النقالة: "إن مشروع استخدام الهواتف النقالة في جمع البيانات الإحصائية وقياس معدلات التضخم ومنها منظومة جمع الأسعار يختصر المدة التي يستغرقها بحث التضخم من 34 يوما، وتستغرقها المنظومة الحالية في جمع الأسعار على مستوى الجمهورية ومعالجة البيانات من الاستمارات الورقية ومراجعتها إلي 23 يوم فقط في المنظومة الحديثة".

أضاف رئيس القطاع، في ورشة العمل الختامية لتنفيذ مشروع استخدام الهواتف النقالة في جمع البيانات الإحصائية:"أن المنظومة الحدثية في جمع الأسعار تتيح المراجعة الفورية بدقة عالية للبيانات الإحصائية والتي يتم جمعها من الأسواق علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي سهولة المتابعة الميدانية للباحثين من خلال إمكانية تحديد موقع الباحث في أي توقيت من خلال نظام التتبع الإلكتروني، و متابعة إنجاز الباحث من إدخال السلع وتوجيهه الفوري".

أشار إلي أن المنظومة تتسم بسهولة الحصول علي أي نوع من أنواع التقارير لبعض التحليلات كما يمكن استخراجه فورياً، مضيفا أنه تم تدريب الباحثين والمشرفين علي كيفية استخدام التطبيق في الأسعار ميدانيا بمشاركة المختصين من جامعة النيل والجهاز، في تجربتين خلال الفترات "19-2-2018"، و26-3-2018".

أوضح أنه تم تدريب 7 باحثين و2 مشرف شملت منطقتي الجيزة " الدقي، إمبابة، الجيزة"، السادس من أكتوبر: أكتوبر، الشيخ زايد، ابو النمرس، البراجيل"، أما التجربة الميدانية الثانية شملت 6 محافظات و 26 منطقة بإجمالي 26 باحث و4 مشرفين، و30 جهاز تابلت، في محافظات القاهرة، بزرسعيد، الأسكندرية، بني سويف، الشرقية، المنيا".

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