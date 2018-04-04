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الوطن

مصادر: إرسال ملف "رشوة الحمراوين" لاستئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين

منذ 22 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
مصادر: إرسال ملف "رشوة الحمراوين" لاستئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين

النائب العام

قالت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، إن النيابة العامة سترسل ملف قضية رشوة ميناء الحمراوين المتهم فيها استشاريين بمكتب الإستشاري ممدوح حمزة "حمزة ومشاركوه"، و4 موظفين بشركة النصر للتعدين، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد محاكمة المتهمين في القضية، وفقا للاتهامات المنسوبة لهم بتلقي رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة مقابل اعتماد رسومات ومستخلصات أعمال تقوم بها شركته.

وأحال النائب العام المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات أمس، وأعلن المتهمون المحبوسين في القضية بقرار الإحالة على أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة محاكمتهم وتوقيتها بعد إرسال ملف القضية لها.

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