"خارجية الوفاق" الليبية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية الانتهاكات التي تفعلها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، قائلة إنها "تتابع العدوان الإسرائيلى الدامي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وبقية الأراضى الفلسطينية المحتلة بمناسبة يوم الأرض، الذي راح ضحيته أكثر من 16 شهيدا وأكثر من ألف مصاب".

وقالت الخارجية الليبية، في بيان: "العدوان الإسرائيلي غير مبرر على شعب يطالب بحقوقه المغتصبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، رغم محاولات المجتمع الدولى الوصول إلى أفق جدى لحل الدولتين عبر منطق الحوار وليس منطق القوة".

وأضافت الوزارة إنها "تتابع باستياء شديد مجريات الأحداث في غزة وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت بشدة وبقوة هذا العدوان الغاشم مطالبة المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذا العدوان ومعاقبة مرتكبيه وفقا للشرعية الدولية واحتراما للقانون الدولي".

وتقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية للشعب الفلسطيني الشقيق ولأسر الشهداء بأحر التعازي وبالغ المواساة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.