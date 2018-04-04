حماية المستهلك: معرض "أهلا رمضان" مرحلة جيدة في مشوار خفض الأسعار

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معارض أهلًا رمضان ستتواجد به السلع الأساسية الخاصة بمحدودي الدخل، بتخفيضات تصل لـ20%، وفقًا لما أعلنه وزير التموين، معتبرًا أن ذلك مرحلة جيدة في تخفيض الأسعار، مشددًا على أن الجهاز يعمل على مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار قبل بدء الشهر الكريم.

وأضاف "يعقوب" في تصريحات صحفية، اليوم، أن دور الأجهزة الرقابية مثل حماية المستهلك مراقبة الأسواق للحد من حصول التجار على تلك السلع بالتخفيضات، حتى لا نتعرض لنقص المعروض، مشددًا على أن مهمة الجهاز الأساسية ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، واتباع معايير الشفافية وتحقيق نسبة ربح عادلة.