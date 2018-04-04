كتاب دوري من النائب العام بشأن حقوق وأوضاع ذوي الإعاقة

أصدر النائب العام المستشار صادق، كتابا دوريا بشأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن ضرورة الالتزام بتحقيق الهدف من القانون وفقا لنص الدستور بشأن التزام الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم وممارستهم لكافة حقوقهم ودمجهم مع المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار الكتاب الدوري إلى ضرورة مبادرة أعضاء النيابة بتحقيق الجرائم والجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقا قضائيا، وأن يتم إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة ارتباطها بالجرائم الأخرى المؤثمة في قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة.

وأكد الكتاب أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة، يعتبر معرضا للخطر في أي حالة تهدد كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضد بسبب الإعاقة في حالات تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.