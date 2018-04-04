29 أبريل.. "عمومية بنك الشركة المصرفية" تناقش توزيعات الأرباح

قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 29 أبريل 2018، ستنظر في مقترح توزيعات الأرباح.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن الجمعية ستنظر في اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.

وتناقش عمومية البنك إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديد 2018-2021.

وقرر المجلس ترحيل 61.9 مليون دولار لأخر العام المالي، وتوزيع 7.5 مليون دولار على العاملين.

ويبلغ رأسمال البنك 150 مليون دولار، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.