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الوطن

10 أبريل.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

منذ 24 دقيقة
كتب: الوطن
10 أبريل.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

صورة ارشيفية

أعلنت مديرية الطب البيطري ببورسعيد برئاسة الدكتور عاطف عيسى، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2018 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسجيل والترقيم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر.

وتأتي الحملة بتوجيهات من الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنية والسمكية، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتواصل المديرية تكثيف برامجها الإرشادية والتوعوية لمربي الماشية للتصدي للأمراض الوبائية وأهمية التحصين، بجميع قرى المحافظة، حتى تضمن الحملة تحقيق أهدافها في حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية.

وتوجه أفراد إدارة الارشاد بالمديرية إلى المدرسة الثانوية الزراعية بقرية الصدق جنوب بورسعيد؛ لتوعية الطلاب من أبناء المربين بمناطق الجنوب المختلفة وبالتالي فهم همزة الوصل معهم عن أهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية لخطورتها وخاصة مرض الحمى القلاعية وأهمية التسجيل والترقيم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وعن ضرورة المشاركة في الحملة القومية للتحصين مع تزويدهم بالمطويات والنشرات وأسعار التحصينات.

ثم توجهت الحملة لتوعية بعض أهالي القرية من المربين عن ضرورة المشاركة في الحملة وتم مراجعة بطاقات التسجيل لمعرفة آخر ميعاد تم فيه التحصين.

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