تسجيل الدخول

الوطن

ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بالثانوية للبنات بمدينة المنيا

منذ 12 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بالثانوية للبنات بمدينة المنيا

ندوة عن مكافحة العنف ضد المراة

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بالمدرسة الثانوية الحديثة للبنات، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة.

تأتي الندوة ضمن سلسلة قوافل تستهدف عددًا من المدارس ومراكز الشباب التابعة للمحافظة لخدمة المجتمع المنياوي ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وضمت القافلة فريق كامل من كلية الطب على رأسهم الدكتورة: منال فايز أبو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب منسق الوحدة ومسئول الشعبة الصحية بالوحدة، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة بالجامعة.

قال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، إن الندوة تطرقت لأحد أنوع وأشكال العنف ضد المرأة المتمثل في الإهمال الطبي والحرمان من حقها في تلقى العلاج المناسب، وهي من أشد أنواع الإيذاء والعنف الواقع عليها.

وتناولت الدكتورة منال فايز خطورة مرض سرطان الثدي، موضحةً تقدم العلم الحديث في الإكتشاف المبكر لهذا المرض الخطير والوقاية منه واكتشافه في مراحل مبكرة وتحقيق نسبة شفاء تصل لأكثر من 90%..

وأضافت أن تقديم تلك الخدمة سيكون مجانًا لكل السيدات فوق سن الـ 40 بتقديم البطاقة الشخصية، وقريبا ستوفر سيارة متنقلة داخل حرم جامعة المنيا بتوقيع الكشف والأشعة مجانًا.

 

أخبار متعلقة

رئيس جامعة المنيا يشارك في الدورة الـ51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان

رئيس جامعة المنيا يشارك في الدورة الـ51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان
افتتاح معرض "الإبداع الطلابي" بالمدرسة الصناعية بأبوقرقاص في المنيا

افتتاح معرض "الإبداع الطلابي" بالمدرسة الصناعية بأبوقرقاص في المنيا
محافظ المنيا يكرم "تسنيم" لحصولها على المركز الرابع عالميا في "القرآن"

محافظ المنيا يكرم "تسنيم" لحصولها على المركز الرابع عالميا في "القرآن"
وزير الزراعة يتفقد مشروع استزراع الـ20 ألف فدان غرب المنيا

وزير الزراعة يتفقد مشروع استزراع الـ20 ألف فدان غرب المنيا

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

رئيس "الوطنية للإعلام" يطالب مسؤولي التطوير بتقارير عن نسب المشاهدة

رئيس "الوطنية للإعلام" يطالب مسؤولي التطوير بتقارير عن نسب المشاهدة

رئيس "الوطنية للإعلام" يوجه بالتعاون بين قطاعات "الأخبار" و"الأقاليم"

رئيس "الوطنية للإعلام" يوجه بالتعاون بين قطاعات "الأخبار" و"الأقاليم"

السبت.. ختام فعاليات مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

السبت.. ختام فعاليات مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

مصادر برلمانية: زيارة رئيس الوزراء وأبو بكر الجندي لـ"النواب" للاعتذار

مصادر برلمانية: زيارة رئيس الوزراء وأبو بكر الجندي لـ"النواب" للاعتذار

16 أبريل.. قيد حقوق اكتتاب "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

16 أبريل.. قيد حقوق اكتتاب "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

اختيارات الوطن

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الأكثر قراءة

عاجل