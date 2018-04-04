ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بالثانوية للبنات بمدينة المنيا

ندوة عن مكافحة العنف ضد المراة

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بالمدرسة الثانوية الحديثة للبنات، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة.

تأتي الندوة ضمن سلسلة قوافل تستهدف عددًا من المدارس ومراكز الشباب التابعة للمحافظة لخدمة المجتمع المنياوي ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وضمت القافلة فريق كامل من كلية الطب على رأسهم الدكتورة: منال فايز أبو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب منسق الوحدة ومسئول الشعبة الصحية بالوحدة، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة بالجامعة.

قال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، إن الندوة تطرقت لأحد أنوع وأشكال العنف ضد المرأة المتمثل في الإهمال الطبي والحرمان من حقها في تلقى العلاج المناسب، وهي من أشد أنواع الإيذاء والعنف الواقع عليها.

وتناولت الدكتورة منال فايز خطورة مرض سرطان الثدي، موضحةً تقدم العلم الحديث في الإكتشاف المبكر لهذا المرض الخطير والوقاية منه واكتشافه في مراحل مبكرة وتحقيق نسبة شفاء تصل لأكثر من 90%..

وأضافت أن تقديم تلك الخدمة سيكون مجانًا لكل السيدات فوق سن الـ 40 بتقديم البطاقة الشخصية، وقريبا ستوفر سيارة متنقلة داخل حرم جامعة المنيا بتوقيع الكشف والأشعة مجانًا.