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الوطن

"أيقونة الجمال عبر العصور" معرض في متحف السويس

منذ 48 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"أيقونة الجمال عبر العصور" معرض في متحف السويس

معرض ايقونة الجمال

تحت عنوان "أيقونة الجمال عبر العصور" افتتح في متحف السويس القومي معرضاً مؤقتاً يظهر طرق وأساليب أهتمام المرأة بنفسها في مصر القديمة، والذي من المقرر أن يستمر حتى 10 يونيو 2018.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم 51 قطعة أثرية تبرز طرق وأساليب اهتمام المرأة في مصر القديمة بنفسها وجمالها، من بينهم قطع آثار مصرية ويونانية رومانية، حيث تشمل تلك القطع تماثيل لإفروديت وحتحور وإزيس ومجموعة تماثيل تراكوتا بالإضافة إلى أدوات الزينة مثل المراود والمكاحل، وبعض تشكيلات  الشعر، ومجموعة من الحلي والعقود المصنوعة من العاج والعظم.

 

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