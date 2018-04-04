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الوطن

مدير متحف السويس: التاريخ شهد اهتمام المرأة المصرية بنفسها

منذ 50 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
مدير متحف السويس: التاريخ شهد اهتمام المرأة المصرية بنفسها

معرض ايقونة الجمال

قال علاء عبدالعاطي مدير متحف السويس القومي، إن النصوص القديمة في التاريخ المصري سجّلت لنا الكثير عن مكانة المرأة، وما وصلت إليه من درجة التقديس فظهرت المعبودات من النساء، التي رمزت للكثير من معاني الجمال كالحب واﻷمومة والجمال والوفاء، وامتد ذلك عبر العصور، فنجد إيزيس رمز الوفاء واﻹخلاص واﻷمومة هي التي امتدت شعبيتها لبلاد البحر اﻷبيض المتوسط، واستمرت بقوة للعصر البطلمي والعصرين اليوناني والروماني، وحتحور رمز الحب والجمال.

وأضاف "عبد الهادي" في كلمته بأفتتاح معرض أيقونة الجمال عبر العصور بمتحف السويس القومي أن التاريخ المصري القديم شهد اهتمام المرأة المصرية بنفسها وجمالها، وما نراه في العصر الحديث من طرق، وأساليب تتيح للمرأة الحفاظ على جمالها إنما الكثير منه إرث قد ورثه اﻷجيال الحديثة عن السلف من أجدادنا عبر العصور.

وظهر ذلك جليًا في النقوش الموجودة على جدران مقابر الملكات، وفي اﻷثار المكتشفة من أدوات زينة و حلي وتماثيل توضّح تسريحات الشعر وأواني الزيوت والعطور.

 

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