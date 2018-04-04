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الوطن

"العليا للحج": أعداد المعتمرين المصريين هذا العام لن تصل إلى 500 ألف

منذ 37 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"العليا للحج": أعداد المعتمرين المصريين هذا العام لن تصل إلى 500 ألف

ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج السياحى

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن المؤشرات تؤكد أن أعداد المعتمرين المصريين لن تصل إلى 500 ألف معتمر هذا العام.

وأضاف تركي لـ"الوطن"، أن هناك تراجع كبير في أعداد المعتمرين خلال الفترة الحالية، مرجعا ذلك إلى رسوم الـ 2000 ريال سعودي التي فرضتها مصرعلى المعتمرين الذين أدوا العمرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ويرغبون في أدائها العام الحالي، فضلا عن رسوم الـ 2000 ريال التي فرضتها السعودية على الذين أدوا العمرة العام الماضي، ويرغبون في تأديتها هذا العام، وهو ما جعل أعداد كبيرة تتراجع عن أداء العمرة.

يشار إلى أن وزارة السياحة، حددت أعداد المعتمرين المصريين هذا العام بـ 500 ألف معتمر.

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