بالتفاصيل| أجندة فعاليات البحر الأحمر في الأسبوع الثاني من أبريل

أقام فرع ثقافة البحر الأحمر، مجموعة من الأنشطة الثقافية بالعديد من المواقع الثقافية التابعة للفرع، تتضمن يوم 8 أبريل الجاري عقد مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم وأثرها في استقرار المجتمع" تلقيها انتصار عبد الحميد، بالإضافة لإقامة قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "السلوك الإيجابي وتعزيزه لدي طلاب المدارس" تلقيها رشا خليفة.

كما تقدم فرقة القصير التلقائية عرضاً فنياً بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع علي شاطئ البحر، أما يوم 10 أبريل الجاري فتُعقد محاضرة بالمكتبة بعنوان "الأم وبناء الأجيال" تلقيها مديحة محمد خليفة، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "الإعداد النفسي للأمهات للتهيئة لاستقبال موسم الانتخابات" تلقيها رشا خليفة.

كما يتم إقامة بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "البيئة والحفاظ عليها" يلقيها أحمد رضوان محمد، كما ينظم بيت ثقافة الحمراوين ورشة فنية بمناسبة عيد الربيع بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المشتركة، بالإضافة لإقامة محاضرة بعنوان "الأهمية الاقتصادية للتنمية المستدامة" يلقيها شاذلي عبد العزيز، وذلك بمدرسة الثانوية الفندقية بالقصر.

أما يوم 11 أبريل تقام ورشة ببيت ثقافة سفاجا ورشة رسم وأعمال صلصال وفوم لأطفال حضانة طيبة، يوم 12 أبريل تُعقد ندوة بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج بعنوان "الليلة المباركة" يلقيها سراج أنور، بجانب تنظيم أمسية شعرية لشعراء سفاجا بمقر بيت الثقافة.