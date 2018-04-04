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الوطن

"التعليم" تعقد اجتماعا لمدارس 30 يونيو لمناقشة أهم التحديات 

منذ 44 دقيقة
كتب: ماهر هنداوى وأحمد أبوضيف
"التعليم" تعقد اجتماعا لمدارس 30 يونيو لمناقشة أهم التحديات 

الدكتور طارق شوقى وزير التعليم

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي للوزارة، أنه قامت، اليوم، أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، بعقد اجتماع مع وكلاء مديريات مجموعة وجه بحري وهي (القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والإسكندرية، وبورسعيد، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ ).

وتم عرض التقارير الخاصة بكل مديرية للوقوف علي الإيجابيات والسلبيات الواردة، ومناقشة الأفكار المقترحة والتدقيق فيها حتى لا يتم استغلالها لغير صالح العملية التعليمية أو توجيهها في اتجاهات خاطئة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لزيادة كفاءة العملية التعليمية، والتدقيق في كافة التفاصيل والسعي الجاد والفوري؛ لتذليل كافة الصعاب والمعوقات.

ومن جهتها أشارت "الديب" إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول للأفكار المتعثرة، وأثنت على فكرة مشاركة مجموعة مدارس 30 يونيو في مشروع المشاركة المجتمعية من خلال دراسة احتياجات المدارس الحكومية المحيطة بها ومدها بالفائض منها من أدوات ومقاعد وألعاب لمرحلة الروضة.

 

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