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الوطن

خيرت بركات: الحصول على نتائج التضخم بعد 23 يوما

منذ 45 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
خيرت بركات: الحصول على نتائج التضخم بعد 23 يوما

اللواء خيرت بركات

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه كان هناك مؤشرات إيجابية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الهاتف المحمول والتاب، في جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية، منها تخفيض الزمن المستغرق في جمع البيانات إلى 23 يوما بدلا من 34 يوما في النظام التقليدي فضلا عن صعوبة تطبيق المراجعة الدقيقة له على عكس الوضع باستخدام التكولوجيا الحديثة.

وأضاف رئيس الجهاز أن من بين إيجابيات استخدام النظام الحديث سرعة استخراج معدلات التغيرات في الأسعار ومراجعتها وسهولة الحصول على آي نوع من البيانات فورًا بالإضافة إلى سهولة تحديد موقع الباحث في السوق و متابعة معدل الانجاز في إدخال البيانات.

جاء ذلك اليوم خلال ورشة عمل التي عقدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للإعلان عن استخدام الهاتف المحمول في جمع بيانات "التضخم" الأرقام القياسية للسلع الاستهلاكية.

 

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