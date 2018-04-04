تسجيل الدخول

الوطن

وزير "النواب": أبوبكر الجندي أكد احترامه لأعضاء البرلمان

منذ 37 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
وزير "النواب": أبوبكر الجندي أكد احترامه لأعضاء البرلمان

عمر مروان

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إنه من البديهي ألا يكون بين مؤسستين دستوريتين أي خلل أو خلاف.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه تم احتواء الموقف سريعا بين الحكومة والمجلس فيما يتعلق بتصريحات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية والتي كانت اعتبرها أعضاء المجلس، إهانة لهم.

وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء أبو بكر الجندي، خير استقبال وعلى أعلى مستوى، لافتا أنه تم احتواء الموقف تماما خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء أكد احترامه التام لكل أعضاء مجلس النواب.

وتابع أن الوزير أبوبكر الجندي أكد احترامه لكل نواب البرلمان وأنه لا يقصد إطلاقا تصريحاته بشأن أعضاء المجلس وأنه كان يقصد أنه لن يقبل وساطة من أحد في تعيينات بالمحليات حتى لو كانت هذه الوساطة من أعضاء مجلس النواب.

أخبار متعلقة

رئيس "المركزي" الأسبق: رفع سعر الفائدة يهدف إلى احتواء التضخم

رئيس "المركزي" الأسبق: رفع سعر الفائدة يهدف إلى احتواء التضخم
الزمالك يحاول احتواء «فضيحة» الملابس.. وتحذير اللاعبين من استفزازات «التوأم»

الزمالك يحاول احتواء «فضيحة» الملابس.. وتحذير اللاعبين من استفزازات «التوأم»
الأمم المتحدة: تواصلنا مع طهران بهدف احتواء أعمال العنف بإيران

الأمم المتحدة: تواصلنا مع طهران بهدف احتواء أعمال العنف بإيران
رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد من تونس احتواء أزمة تدفق المهاجرين

رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد من تونس احتواء أزمة تدفق المهاجرين

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترفض انضمام روسيا للتحقيق في قضية سكريبال

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترفض انضمام روسيا للتحقيق في قضية سكريبال

"الكهرباء": 10400 ميجاوات احتياطي بالشبكة القومية اليوم

"الكهرباء": 10400 ميجاوات احتياطي بالشبكة القومية اليوم

مصرع 8 وإصابة 6 في تصادم مروع على طريق "سوهاج – أسيوط"

مصرع 8 وإصابة 6 في تصادم مروع على طريق "سوهاج – أسيوط"

وزير الصحة يتفقد مستشفى طوارئ أبو خليفة بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

وزير الصحة يتفقد مستشفى طوارئ أبو خليفة بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

محافظ دمياط يعلن عن إقامة أول معرض لتصدير الأثاث بعنوان "فيرنكس دمياط"

محافظ دمياط يعلن عن إقامة أول معرض لتصدير الأثاث بعنوان "فيرنكس دمياط"

اختيارات الوطن

لـ

لـ"ربات البيوت".. إرشادات شراء وتناول الأسماء المملحة في شم النسيم

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

الأكثر قراءة

عاجل