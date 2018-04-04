وزير "النواب": أبوبكر الجندي أكد احترامه لأعضاء البرلمان

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إنه من البديهي ألا يكون بين مؤسستين دستوريتين أي خلل أو خلاف.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه تم احتواء الموقف سريعا بين الحكومة والمجلس فيما يتعلق بتصريحات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية والتي كانت اعتبرها أعضاء المجلس، إهانة لهم.

وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء أبو بكر الجندي، خير استقبال وعلى أعلى مستوى، لافتا أنه تم احتواء الموقف تماما خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء أكد احترامه التام لكل أعضاء مجلس النواب.

وتابع أن الوزير أبوبكر الجندي أكد احترامه لكل نواب البرلمان وأنه لا يقصد إطلاقا تصريحاته بشأن أعضاء المجلس وأنه كان يقصد أنه لن يقبل وساطة من أحد في تعيينات بالمحليات حتى لو كانت هذه الوساطة من أعضاء مجلس النواب.