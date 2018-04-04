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الوطن

"أسنان عين شمس" تشارك في جلسات المؤتمر العلمي السابع

منذ 14 دقيقة
كتب: أحمد أبوضيف
"أسنان عين شمس" تشارك في جلسات المؤتمر العلمي السابع

رئيس جامعة عين شمس أثناء تكريم الباز علي هامش مؤتمر الجامعة الدولي السابع

شاركت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، في جلسة علمية ضمن فعاليات مؤتمر الجامعة العلمي السابع والذي يحمل شعار "عالمية وانطلاق"، تحت عنوان "طب الأسنان الرقمي وجراحات الليزر".

وناقشت الجلسة استخدام التقنية الرقمية فى مجالات مختلفة وتطبيقات مختلفة في مجال طب الأسنان، كذلك استخدام الليزر في التطبيقات المختلفة.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تعاون التخصصات الطبية المختلفة والربط بينها لتحقيق التطبيق الأمثل للتقنيات الحديثة.

  

 

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