تسجيل الدخول

الوطن

شعراء الإسكندرية في أولى الأمسيات بمعرض الكتاب

منذ 17 دقيقة
كتب: شيماء عادل
شعراء الإسكندرية في أولى الأمسيات بمعرض الكتاب

معرض الإسكندرية للكتاب

في أولى الأمسيات الشعرية بمعرض الإسكندرية للكتاب الذي تنظمه هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ملعب كلية الهندسة بشارع لطفي السيد بالشاطبي خلال الفترة من 30 مارس حتى 9 أبريل، شارك عدد من شعراء الإسكندرية بإلقاء مجموعة من القصائد تنوعت بين الفصحى والعامية.

ومن الشعراء المشاركين أحمد البحيرى، والشاعرة فوزية شاهين، محمد الناقة، مريم فؤاد، سيد محمود عبد الرحمن، محمد السكندري، سليمان الهوارى، شيماء موسى، أميمة سلطان، أيمن صادق، محمد العربى، محمد الكافورى، عمرو شرف، مدحت يوسف، فتحى عوض، محمد صادق، محمد سعد، أميرة البيلى، سعيد الضبعاوى، والطفلة جانا صالح، وأدار الأمسية الشاعر فؤاد إبراهيم.

أخبار متعلقة

أمسية شعرية بـ"دير مواس" ضمن مؤتمر وسط الصعيد

أمسية شعرية بـ"دير مواس" ضمن مؤتمر وسط الصعيد
أمسية شعرية للاحتفال بمئوية ناصر بـ"ثقافة كفر شكر"

أمسية شعرية للاحتفال بمئوية ناصر بـ"ثقافة كفر شكر"
الأربعاء.. أمسية شعرية لـ"أحمد تيمور" على المسرح الصغير

الأربعاء.. أمسية شعرية لـ"أحمد تيمور" على المسرح الصغير
شعراء العرب يلتقون في أمسية شعرية بـ

شعراء العرب يلتقون في أمسية شعرية بـ"مكتبة الإسكندرية"

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

محافظ دمياط: انتهاء أعمال كهرباء مدينة الأثاث بنسبة 70%

محافظ دمياط: انتهاء أعمال كهرباء مدينة الأثاث بنسبة 70%

خبراء نفسيون: بتلك الطريقة تسلمك "الحوت الأزرق" للانتحار

خبراء نفسيون: بتلك الطريقة تسلمك "الحوت الأزرق" للانتحار

تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "إف 16"

تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "إف 16"

"مصر للسياحة": أفواج أوكرانية وبيلاروسية بدأت في التوافد إلى الغردقة

"مصر للسياحة": أفواج أوكرانية وبيلاروسية بدأت في التوافد إلى الغردقة

موسى مصطفى لـ"المصريين": السيسي أب للجميع.. ونتقابل في انتخابات 2022

موسى مصطفى لـ"المصريين": السيسي أب للجميع.. ونتقابل في انتخابات 2022

اختيارات الوطن

هدف يفصل «صلاح» عن رقم «رونالدو» القياسي

هدف يفصل «صلاح» عن رقم «رونالدو» القياسي

لـ

لـ"ربات البيوت".. إرشادات شراء وتناول الأسماء المملحة في شم النسيم

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

الأكثر قراءة

عاجل