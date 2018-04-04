شعراء الإسكندرية في أولى الأمسيات بمعرض الكتاب

في أولى الأمسيات الشعرية بمعرض الإسكندرية للكتاب الذي تنظمه هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ملعب كلية الهندسة بشارع لطفي السيد بالشاطبي خلال الفترة من 30 مارس حتى 9 أبريل، شارك عدد من شعراء الإسكندرية بإلقاء مجموعة من القصائد تنوعت بين الفصحى والعامية.

ومن الشعراء المشاركين أحمد البحيرى، والشاعرة فوزية شاهين، محمد الناقة، مريم فؤاد، سيد محمود عبد الرحمن، محمد السكندري، سليمان الهوارى، شيماء موسى، أميمة سلطان، أيمن صادق، محمد العربى، محمد الكافورى، عمرو شرف، مدحت يوسف، فتحى عوض، محمد صادق، محمد سعد، أميرة البيلى، سعيد الضبعاوى، والطفلة جانا صالح، وأدار الأمسية الشاعر فؤاد إبراهيم.