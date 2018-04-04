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الوطن

مشادة بين وحيد حامد وعماد أديب بسبب "الحوار مع الإخوان"

منذ 12 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
مشادة بين وحيد حامد وعماد أديب بسبب "الحوار مع الإخوان"

وحيد حامد

وقعت مشادة كلامية بين المؤلف والسيناريست وحيد حامد، والإعلامي عماد الدين أديب، خلال استضافتهما في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، بعدما دعا أديب إلى "الحوار مع المتعاطفين مع الإخوان".

وقال حامد، خلال مداخلة هاتفية، ساخرا "إنه واحد من المغفلين الذين لا يعترفون بجماعة الإخوان".

وأضاف حامد، أن "جماعة الإخوان جماعة إرهابية سواء من حمل السلاح أو من لم يحمل"، مؤكدًا أنه "لا يوجد إخواني سيغير تفكيره أو قناعته وبالتالي لا يمكن أن يتم التحاور أو النقاش معهم لأنه دون جدوى".

وأشار إلى أن "قضية الإخوان لابد وأن يتم حسمها ولا ينفع معهم التعامل بمبدأ مسك العصا من المنتصف أو مبدأ التحاور مع المتعاطفين مع هذه الجماعة".

من جهته، قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه حينما تحدث عن فكرة خلق حوار مع المتعاطفين مع جماعة الإخوان لم يقصد مطلقا فتح حوار مع قيادات الجماعة أو أعضاء التنظيم.

وأضاف أديب "حزين أن السيناريست وحيد حامد فسر كلامه على محمل آخر، معتقدا أنه بهذا يمهد أو يدعوا للمصالحة مع الإخوان من خلال فكرة فتح الحوار".  

وتابع "أنا لا أمهد لمصالحة مع الإخوان.. أنا مش إمعة".

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