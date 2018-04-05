اليوم.. جامعة عين شمس تمنح المهندس العالمي هاني عازر الدكتوراه الفخرية

تمنح جامعة عين شمس، اليوم، المهندس العالمي هاني عازر الدكتوراه الفخرية، وذلك في فعاليات ختام المؤتمر العلمي السابع للجامعة "عالمية وانطلاق" والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يعقب احتفال الجامعة بعيدها الثامن والستون، حيث سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية إلى جانب تكريم أبناء الجامعة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين من حملة البكالوريوس والليسانس.

جدير بالذكر أنه قد تم منح الدكتوراه الفخرية للعالم المصري فاروق الباز خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي السابع الي جانب تكريم سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، والدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب.