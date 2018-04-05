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الوطن

الآلاف يشيعون جثمان أشهر مرمم أثري في الأقصر.. صديق الملوك والرؤساء

اليوم AM 12:15
كتب: الوطن
الآلاف يشيعون جثمان أشهر مرمم أثري في الأقصر.. صديق الملوك والرؤساء

عبده طه في أيامه الأخيره

شيع آلاف من أبناء مدينة الأقصر ومنطقة الكرنك الأثرية، جثمان المرمم الأثري الشهير الحاج عبده طه الشقيري، الذي عرف بعلاقته القوية والوطيدة مع زعماء وملوك وملكات أوروبا، وارتبط بعلاقة صداقة وطيدة مع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، استمرت لنحو 4 عقود، وصداقة أخرى مع ملكة الدنمارك.

وتوفي الشقيري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وشارك في تشيع جثمانه ودفنه بمنطقة الكرنك التي عمل بمعبدها لنحو 6 عقود مئات من الأثريين، وزملائه بالمعبد، الذي كان يرتبط بهم بعلاقة قوية حيث يعتبر من أمهر وأقدم المرممين الأثريين في مصر، ويتحدث نحو 7 لغات.

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