"أمن المنوفية" يكشف غموض مقتل موظف داخل شقته بمركز أشمون

تمكنت مباحث المنوفية، اليوم، من كشف غموض مقتل موظف بالكهرباء بقرية الكوادر بمركز أشمون، عقب بلاغ من زوجته باقتحام منتقبة لمنزلهم وقتل زوجها ليلا.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، بلاغا من "ن. ا. خ."، 40 سنة، ربة منزل، بمقتل زوجها "ف. ف. ع."، 60 سنة، موظف بشركة الكهرباء.

وبسؤالها أكدت أنهم متزوجين حديثا منذ 3 أشهر، ومقيمين بشقة مستأجرة بالقرية، موضحة أنها فوجئت فجر اليوم بطرق الأبواب وفتحت الباب، ففوجئت بسيدة منتقبة تضربها علي رأسها لتفقد وعيها، وعندما فاقت وجدت زوجها مقتول.

وبتشكيل فريق بحث ومناقشة المبلغة، اعترفت بارتكابها الواقعة بمشاركة نجلها نظرًا لزواجها في يناير الماضي من المجني عليه، وادعائه أنه من أصحاب الأملاك، وتبين بعد الزواج أنه متعثر ماليًا حدثت خلافات بينهم وقررت الانتقام منه.

واتفقت مع نجلها علي الحضور ليلا عقب استغراق المجني عليه في النوم، وتعدوا عليه بآلة حادة (قطعة حديدية) علي رأسه، وقامت برطم رأسها في الحائط ادعاء أن مجهولين تعدوا عليها وقتلوا زوجها.

وجرى ضبط المتهم الثاني واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والدته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.