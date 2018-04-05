تسجيل الدخول

الوطن

"أمن المنوفية" يكشف غموض مقتل موظف داخل شقته بمركز أشمون

منذ 52 دقيقة
كتب: الوطن
"أمن المنوفية" يكشف غموض مقتل موظف داخل شقته بمركز أشمون

المتهمة بقتل زوجها في مركز أشمون

تمكنت مباحث المنوفية، اليوم، من كشف غموض مقتل موظف بالكهرباء بقرية الكوادر بمركز أشمون، عقب بلاغ من زوجته باقتحام منتقبة لمنزلهم وقتل زوجها ليلا.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، بلاغا من "ن. ا. خ."، 40 سنة، ربة منزل، بمقتل زوجها "ف. ف. ع."، 60 سنة، موظف بشركة الكهرباء.

وبسؤالها أكدت أنهم متزوجين حديثا منذ 3 أشهر، ومقيمين بشقة مستأجرة بالقرية، موضحة أنها فوجئت فجر اليوم بطرق الأبواب وفتحت الباب، ففوجئت بسيدة منتقبة تضربها علي رأسها لتفقد وعيها، وعندما فاقت وجدت زوجها مقتول.

وبتشكيل فريق بحث ومناقشة المبلغة، اعترفت بارتكابها الواقعة بمشاركة نجلها نظرًا لزواجها في يناير الماضي من المجني عليه، وادعائه أنه من أصحاب الأملاك، وتبين بعد الزواج أنه متعثر ماليًا حدثت خلافات بينهم وقررت الانتقام منه.

واتفقت مع نجلها علي الحضور ليلا عقب استغراق المجني عليه في النوم، وتعدوا عليه بآلة حادة (قطعة حديدية) علي رأسه، وقامت برطم رأسها في الحائط ادعاء أن مجهولين تعدوا عليها وقتلوا زوجها.

وجرى ضبط المتهم الثاني واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والدته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار متعلقة

مريض نفسي يشنق نفسه بمنزله في أشمون

مريض نفسي يشنق نفسه بمنزله في أشمون
"أمن المنوفية" يكثف من جهوده لكشف غموض مقتل موظف داخل منزله

"أمن المنوفية" يكثف من جهوده لكشف غموض مقتل موظف داخل منزله
"أمن المنوفية" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "الشافعي" و"السيد" بأشمون

"أمن المنوفية" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "الشافعي" و"السيد" بأشمون
مدير أمن المنوفية يتفقد لجان بشبين الكوم.. ويؤكد: "انزل وشارك اتطمن"

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان بشبين الكوم.. ويؤكد: "انزل وشارك اتطمن"
"أمن المنوفية": تحرير 9411 مخالفة مرورية وإزالة 3790 إشغالا

"أمن المنوفية": تحرير 9411 مخالفة مرورية وإزالة 3790 إشغالا
مدير أمن المنوفية يعقد اجتماعاً للعمد للتوعية بالأوضاع الراهنة

مدير أمن المنوفية يعقد اجتماعاً للعمد للتوعية بالأوضاع الراهنة

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

"أديب" ساخرا من تصريحات إنشاء أحزاب كبرى: "فيه حد بيتولد بشنب؟"

"أديب" ساخرا من تصريحات إنشاء أحزاب كبرى: "فيه حد بيتولد بشنب؟"

معتز عبد الفتاح: سوريا تحولت لساحة صراع بين 7 قوى أجنبية

معتز عبد الفتاح: سوريا تحولت لساحة صراع بين 7 قوى أجنبية

جامعة حلوان: لن يمنع طالبا متعثرا من دخول امتحانات "الميدتيرم"

جامعة حلوان: لن يمنع طالبا متعثرا من دخول امتحانات "الميدتيرم"

مصدر: زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب خلال أيام

مصدر: زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب خلال أيام

أمين "الأعلى للآثار": الدعاية لمعرض توت عنخ آمون بأمريكا غير مسبوقة

أمين "الأعلى للآثار": الدعاية لمعرض توت عنخ آمون بأمريكا غير مسبوقة

اختيارات الوطن

هدف يفصل «صلاح» عن رقم «رونالدو» القياسي

هدف يفصل «صلاح» عن رقم «رونالدو» القياسي

لـ

لـ"ربات البيوت".. إرشادات شراء وتناول الأسماء المملحة في شم النسيم

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

خبراء نفسيون: بتلك الطريقة تسلمك "الحوت الأزرق" للانتحار

خبراء نفسيون: بتلك الطريقة تسلمك "الحوت الأزرق" للانتحار

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

الأكثر قراءة

عاجل