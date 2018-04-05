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الوطن

وائل جسار يحيي عيد الربيع في نادي الشمس

اليوم AM 12:30
كتب: ضحى محمد
وائل جسار يحيي عيد الربيع في نادي الشمس

وائل جسار

تعاقد مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الكاتب الصحفي أسامة أبوزيد، مع الفنان اللبناني وائل جسار، لإحياء حفل شم النسيم بالنادي، وذلك يوم الإثنين المقبل الساعة السابعة مساء بالملعب الكبير.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشارك فيها جسار في احتفالات نادي الشمس، وتم اختياره بناء على اختيار أعضاء النادي والحفل من تنظيم "ي إم جي" تامر عبدالمنعم.

وأعرب جسار عن سعادته بالمشاركة بالغناء في عيد الربيع بمصر وبأحد الأندية الاجتماعية الكبيرة ووجه التحيه لشعب مصر ولرئيسهم عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لقيادة البلاد فترة ثانية.

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