"مصر للسياحة": أفواج أوكرانية وبيلاروسية بدأت في التوافد إلى الغردقة

قال المهندس رشاد رفاعى رئيس شركة مصر للسياحة، إحدى الشركات الحكومية، إن هناك مجموعات سياحية كبيرة من أوكرانيا وبيلاروسيا وألمانيا بدأت في التوافد إلى قرية مجاويش السياحية المملوكة للشركة بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى مجموعات عراقية تقوم الشركة بتنفيذ برامج سياحية لها لزيارة الأماكن السياحية والأثرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن قطاع السياحة الخارجية بالشركة يركز على تنويع البرامج والسياحية بهدف جذب السياح من مختلف دول العالم، لافتًا إلى وجود العديد من البرامج السياحية المتميزة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومطروح وسيوة وجنوب سيناء ومرسى علم.