منافسة شرسة بين 3 مشروعات في "هنا الشباب" و"شوب إكس" ينتزع الجائزة

شهدت الحلقة الثامنة من مسابقة هنا الشباب لريادة الأعمال الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، منافسة شرسة بين 3 مشروعات هم "دي إم جي" و"شوب اكس" وأخيرًا "دليفري بزيادة".

استعرض أصحاب المشروعات الثلاثة أفكارهم أمام لجنة التحكيم المكونة من 4 من كبار رواد الأعمال في مصر، وهم الدكتور خالد إسماعيل، الذي شارك من قبل كحكم دائم في الموسم الأول، وهو مستثمر مصري حاصل على الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في النانو تكنولوجي، ورنده عبده استشاري تسويق ورائدة أعمال، وأيمن إسماعيل مستشار مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ودينا المفتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز مصر".

دي إم جي.. ماكينات لشحن الهاتف

البداية كانت بمشروع دي إم جي، وهو يوفر ماكينات مجهزة بكوابل لشحن الهواتف.

لم تكن بداية المشروع قوية، حيث نال 185 نقطة فقط من أصل 400 نقطة، حيث كان التعليق الأبرز من جانب اللجنة على المشروع أنه يمكن تنفيذه من جانب أي ممول وسيكون به قدر من المنافسة بسبب فكرته المستهلكة بعض الشيء.

بعد المناقشة المستفيضة من جانب اللجنة لأصحاب المشروع، زادت نقاطه إلى 200 نقطة.

شوب إكس.. التسوق بالنقاط

المشروع الثاني كان شوب إكس للمتسابق حسين، وهو عبارة عن تطبيق تحصل من خلاله على نقاط بعد التسوق بالمطاعم أو الكوفي شوب للحصول على خصومات.

حصل المشروع على 275 نقطة في التقييم الأولي من جانب لجنة التحكيم.

بعد المناقشة مع اللجنة بشكل أكثر استفاضة حصل المشروع على نقاط بشكل أكبر ليصل إلى 295 نقطة.

ديلفري بزيادة.. التوصيل بجودة وسرعة

ديلفري زيادة تطبيق ذكي وموقع إلكتروني يوفر إدارة خدمة التوصيل إلى المنازل بشكل متكاملة عبر مجموعة من مندوبين التوصيل، وذلك بجودة عالية وسرعة في التوصيل.

نال المشروع 260 نقطة في البداية كتقييم مبدأي من اللجنة، ليستكمل شرح تفاصيل المشروع في محاولة لنيل المزيد من النقاط.

بعد شرح مستفيض وأكثر تفصيل زاد مشروع ديلفري 5 نقاط ليصبح 265 نقطة.

أخيرًا دخلت المشروعات المتنافسة في جولة الحسم ليحلل كل منهم مشروع الآخر أمام لجنة التحكيم في محاولة منهم لاقتناص الفوز والحصول على الـ100 ألف جنيه المقدمة من بنك CIB.

كانت الجولة ساخنة للغاية على عكس العادة، حيث بينت أن كل فريق درس الآخر بعناية ليلتقط الثغرات بشكل مدروس وهو ما أثار إعجاب حضور البرنامج.

فاز بعد جولة الحسم مشروع شوب إكس بمبلغ 100 ألف جنيه مقدمة من بنك CIB، فيما فاز مشروع ديلفري زيادة بجائزة شركة WE بقيمة 50 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن المشروع الفائز في نهاية المسابقة يحصل على جائزة مالية كبرى لأفضل مشروع في المسابقة بنصف مليون جنيه، وجائزة خاصة لأفضل مشروع في الموسم الثاني، برعاية من بنك CIB وشركة We، بالإضافة إلى مزايا أخرى تقدمها وزارة الاتصالات.