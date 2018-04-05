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الوطن

آخرهم "إف 16" أمريكية.. 6 حوادث لتحطم طائرات عسكرية في شهر

منذ 34 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
آخرهم "إف 16" أمريكية.. 6 حوادث لتحطم طائرات عسكرية في شهر

تحطم طائرة - صورة أرشيفية

شهد الشهر الأخير عددا من حوادث تحطم الطائرات العسكرية في مختلف أنحاء العالم كان آخرها حادثتان لطائرة هندية وأخرى أمريكية حدثتا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية دون الإعلان عن ضحايا جراء الحادثتين. 

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أبرز حوادث تحطم الطائرات العسكرية خلال شهر.

- 6 مارس: تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "AN-26" في سوريا بالقرب من قاعدة حميميم الروسية باللاذقية، ولم ينج أحد من ركابها المقدر عددهم 39، ما بين طاقم وركاب، وجميعهم من أفراد العسكرية الروسية.

- 16 مارس: أعلن الجيش الأمريكي عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في محافظة الأنبار غربي العراق، وهي هليكوبتر من طراز بيف هوك إتش.إتش-60 كانت تقل 7 أشخاص، لم ينج منهم أحد.

- 20 مارس: تحطمت طائرة حربية بريطانية تتبع لسلاح الجو الملكي، بالقرب من مدينة "أنجلسي" غرب المملكة المتحدة، الطائرة من طراز "هوك" كانت تقل على متنها شخصين لقيا مصرعهما في الحادث.

- 1 أبريل: تعرضت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني لحادث طيران أثناء تنفيذها مهمة تدريبية معتادة، وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن الحادث أسفر عن وفاة قائد الطائرة خلال التدريب.

- 4 أبريل: تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية بعد اشتعال النيران بها في ولاية أوتارخاند شمالي الهند، وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف أنديا" الهندية إن طائرة هليكوبتر طراز MI-17 اشتعلت فيها النيران ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص من بينهم الطيار.

- 4 أبريل: أعلن مسؤولون بالبنتاجون عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز (إف 16)، الأربعاء، بقاعدة "نيليس" الواقعة مدينة لاس فيجاس، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

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