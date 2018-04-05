محمود ياسين التهامي: تعرضت للانتقادات لمشاركتي في الانتخابات الرئاسية

قال الشيخ محمود ياسين التهامي، مُنشد ديني، إن الدجل والجدل أصبحا أكثر من العلم والإضافة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن "السوشيال ميديا" نعمة من الله علينا؛ للتواصل مع الغير، والتعلم، ولكن أصبحت وسيلة سيئة مؤخرًا بسبب الاستخدام الخاطئ.

وأضاف "التهامي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" ، أنه يتعرض للكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أسباب، متابعًا: "لا أسلم من الانتقادات وفقدنا ثقافة الاختلاف".

وأوضح أن تعرض لانتقادات بسبب مشاركته في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه شارك فيها من أجل مصر وليس من أجل رئيس.