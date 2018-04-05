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الوطن

ياسمين رحمي تنتهي من "الرحلة 710" وتشارك في "الوصية"

اليوم AM 05:02
كتب: ضحى محمد
ياسمين رحمي تنتهي من "الرحلة 710" وتشارك في "الوصية"

ياسمين رحمي

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة الشابة ياسمين رحمي حيث تشارك في ثلاثة أعمال وهم مسلسل "الوصية" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وإخراج خالد الحلفاوي، ومسلسل "الرحلة 710" والذي سيعرض أيضًا في رمضان المقبل، وهو من بطولة باسل الخياط وريهام عبدالغفور وحنان مطاوع وإخراج حسام علي.

كما تشارك ياسمين في فيلم "أسوار" من بطولة رانيا يوسف وراندا البحيري وأحمد العوضي وانتصار وإخراج هشام عيسوي.

عن دورها في مسلسل "الوصية" تقول ياسمين إنني أؤدي دور فتاة تدعى "نادية" وهي فتاة طيبة ومهمشة وتعمل كومبارس في مسرح الدولة وتتعرف على إبراهيم والذي يؤدي دوره أكرم حسني، وسمسم الذي يؤدي دوره أحمد أمين، وتحدث بينهم العديد من المواقف الكوميدية ذات صلة بالوصية، وأكدت أنها انتهت من تصوير أغلب مشاهدها في هذا المسلسل.

أما عن دورها في مسلسل "الرحلة 710" قالت ياسمين إنها انتهت من تصوير مشاهدها فيه وتلعب فيه دور "وئام"، وهي ابنة عم "أسامة" والذي يجسد شخصيته باسل خياط، وهي فتاة ذات شخصية قوية وذكية تسعى للحصول على الجنسية الأمريكية، وهو يتعامل معها بحذر والعلاقة بينهما أغلب الوقت متوترة وتحدث بينهما العديد من الصدامات خلال أحداث المسلسل.

عن دورها في فيلم "أسوار" أكدت ياسمين أنها انتهت من تصوير أغلب مشاهده وتلعب فيه دور "إيمان" وهي فتاة شعبية متحررة تسعى وراء المال على عكس صديقتها "أحلام" والتي تجسددورها راندا البحيري وتحاول "أحلام" تغيير شخصية "إيمان" للأفضل.

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