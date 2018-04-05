انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الجراحة بـ"طب قنا"

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، مساء أمس، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الجراحة العامة بطب قنا الذي يقام بالغردقة في الفترة من 4 حتى 6 أبريل الجاري، تحت شعار "الجديد في الجراحة من أجل رعاية طبية أفضل".

وأشاد المحافظ، في كلمته، بحرص أساتذة الجراحة العامة من مختلف الجامعات المصرية على حضور هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تطوير العمل بهذا التخصص والنهوض بالرعاية الصحية بمنطقة جنوب الصعيد والبحر الأحمر، مؤكدا أهمية التعاون خلال الفترة السابقة بين محافظة البحر الأحمر وجامعة جنوب الوادي الذي تمثل في العديد من القوافل الطبية والاجتماعية وقوافل الدعم الغذائي التي أرسلتها جامعة جنوب الوادي إلى مختلف مراكز محافظة البحر الأحمر خصوصا منطقة حلايب وشلاتين.

وأضاف المحافظ: إلى جانب بروتوكولات التعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي وغيرها من كليات الطب بالجامعات المصرية، والتي أسفرت عن تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وتغطية العجز في التخصصات النادرة والدقيقة وتفعيل وحدات العلاج عن بعد.

فيما أشاد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، بحرص محافظ البحر الأحمر على حضور ورعاية جميع الأنشطة العلمية والأنشطة الطلابية للجامعة، كما أشاد بالتطوير الذي شهدته محافظة البحر الأحمر والتوسع في المشروعات الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية، مؤكدا ضرورة انعقاد تلك المؤتمرات التي تعد فرصة طيبة للتواصل بين الأجيال المختلفة بين الأساتذة وصغار الباحثين ومساهمة تلك الانشطة العلمية في الارتقاء بكفاءة الأطباء بالمنطقة.

وأثنى رئيس الجامعة بالتعاون بين الجامعة ووزارة الصحة من حيث تبادل الخبرات وزيارات الأطباء، وفي نهاية كلمته أعرب عن خالص تقديره لأساتذة الجراحة العامة والمناظير الحضور من مختلف الجامعات المصرية لدعمهم لشباب الأطباء والباحثين.

بينما استعرض الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، ورئيس المؤتمر، التطور الذي شهده قسم الجراحة العامة بالكلية سواء على المستوى الأكاديمي والدراسات العليا أو على المستوى العلاجي، مؤكدا أن هذا التجمع للعديد من الأساتذة والأطباء والباحثين من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة سينتج عنه العديد من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالعمل بتلك الأقسام لصالح المرضى.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية أهدى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، درع الجامعة والمؤتمر إلى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، كما أهدى رئيس الجامعة درع المؤتمر إلى رموز أقسام الجراحة العامة من الحضور.

يذكر أنه حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد عمر مقرر المؤتمر، والدكتور محمد يوسف أحمد سكرتير المؤتمر، بجانب العديد من أساتذة وشباب الباحثين والأطباء من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.