تسجيل الدخول

الوطن

غرق طالبين أثناء استحمامهما في مياه النيل بأسيوط

اليوم AM 09:31
كتب: الوطن
غرق طالبين أثناء استحمامهما في مياه النيل بأسيوط

أرشيفية

لقي طالبان مصرعهما غرقا أثناء استحمامهما في مياه النيل بقرية نزلة عمر الأخضر التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ من الأهالي بغرق طالبين أثناء استحمامهما بمياه النيل دائرة المركز.

وبانتقال وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف، انتشلت الجثتان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنهما أحمد حمدي ثابت وأحمد فرغلي أنور، طالبان مقيمان بقرية نزلة عمر الأخضر دائرة المركز، ونلقت الجثتان وتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزي، وحرر المحضر اللازم واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار متعلقة

مصرع طفل غرقا فى بالوعة صرف صحى بأسيوط

مصرع طفل غرقا فى بالوعة صرف صحى بأسيوط
مصرع طفلين شقيقين غرقا في ترعة الديروطي بأسيوط

مصرع طفلين شقيقين غرقا في ترعة الديروطي بأسيوط
مصرع شاب غرقا أثناء حضوره زفاف أحد أقاربه بأسيوط

مصرع شاب غرقا أثناء حضوره زفاف أحد أقاربه بأسيوط
مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل بأسيوط

مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل بأسيوط
مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه في "السحارة" بأسيوط

مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه في "السحارة" بأسيوط
مصرع عاملين غرقا بعد إنقاذهما لطفل سقط في محطة مياه صرف صحي بأسيوط

مصرع عاملين غرقا بعد إنقاذهما لطفل سقط في محطة مياه صرف صحي بأسيوط
مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بأسيوط

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بأسيوط

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

بالصور|محافظ الإسماعيلية يشهد المؤتمر الصحفي لمهرجان الأفلام التسجيلية

بالصور|محافظ الإسماعيلية يشهد المؤتمر الصحفي لمهرجان الأفلام التسجيلية

فحص 15 ألف مواطن بأسيوط ضمن مبادرة الرئيس لمكافحة "فيروس سي"

فحص 15 ألف مواطن بأسيوط ضمن مبادرة الرئيس لمكافحة "فيروس سي"

جامعة سيناء تعلن التكفل بتنقل وإقامة طلاب العريش

جامعة سيناء تعلن التكفل بتنقل وإقامة طلاب العريش

رئيس "النواب" يلقي كلمة بالإنابة عن السيسي في مؤتمر البرلمان العربي

رئيس "النواب" يلقي كلمة بالإنابة عن السيسي في مؤتمر البرلمان العربي

اليوم.. ميناء بورتوفيق يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

اليوم.. ميناء بورتوفيق يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل