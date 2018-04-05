غرق طالبين أثناء استحمامهما في مياه النيل بأسيوط

لقي طالبان مصرعهما غرقا أثناء استحمامهما في مياه النيل بقرية نزلة عمر الأخضر التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ من الأهالي بغرق طالبين أثناء استحمامهما بمياه النيل دائرة المركز.

وبانتقال وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف، انتشلت الجثتان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنهما أحمد حمدي ثابت وأحمد فرغلي أنور، طالبان مقيمان بقرية نزلة عمر الأخضر دائرة المركز، ونلقت الجثتان وتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزي، وحرر المحضر اللازم واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.