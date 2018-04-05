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الوطن

"صحة أسيوط": طوارئ بالمستشفيات استعدادا لشم النسيم

اليوم AM 09:36
كتب: الوطن
"صحة أسيوط": طوارئ بالمستشفيات استعدادا لشم النسيم

الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية استعدادا لعيد شم النسيم.

وذكر مصدر مسؤول بمديرية الصحة بأسيوط أن الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، أصدر قرارا بوقف الإجازات والراحات أثناء فترة الاحتفال بأعياد شم النسيم بالأقسام الوقائية على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": شكلنا غرفة عمليات للطوارئ وخدمة المواطنين بمديرية الصحة تعمل 24 على مدار ساعة يوميا؛ لمتابعة الحوادث والإصابات، وتلقى الشكاوى مع المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وأوضح أنه يجري حاليا حملات تشديد الرقابة على مصانع ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة، خاصة الفسيخ والرنجة والسردين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية مع أخذ عينات من المنتجات وإعدام التالف والفاسد منها، حفاظا على صحة المواطنين فضلا عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أي حالات تسمم غذائي محتمل.

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