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الوطن

الاتحاد الأفريقي للإنقاذ يطالب محافظ جنوب سيناء بإنشاء أكاديمية للغوص

منذ 27 دقيقة
كتب: الوطن
الاتحاد الأفريقي للإنقاذ يطالب محافظ جنوب سيناء بإنشاء أكاديمية للغوص

جانب من اللقاء

قدم محمد صالح رئيس الاتحاد الافريقى للإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وسام الشجاعة والإقدام لمحافظ جنوب سيناء خالد فودة، تقديرا لدوره ومجهوداته في دعم رياضة الغوص والإنقاذ ولتعاونه مع الاتحاد الدولي.

وطالب رئيس الاتحاد، خلال لقاءه المحافظ، بتخصيص مساحة من الأرض لاقامة أكاديمية للانقاذ والغوص بمدينة شرم الشيخ لإعداد المدربين والمتدربين، مشيرا إلى أن حوالي مليون و200 ألف شخص يموتون غرقا سنويا على مستوى العالم، بما يعادل 2 شخص كل دقيقة مما يعتبر خسارة فادحة في الأرواح وخسارة مادية أيضا للدول.

ومن جانبه طالب محافظ جنوب سيناء، رئيس الاتحاد بالتقدم بطلب رسمي لإقامة أكاديمية الغوص لعرضه على رئيس الوزراء لتخصيص مساحة لإقامتها، كما أهدى سكرتير عام الاتحاد درع محافظة جنوب سيناء.

 

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