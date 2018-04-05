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الوطن

"أمن أسيوط" ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد القيامة

منذ 19 دقيقة
كتب: الوطن
"أمن أسيوط" ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد القيامة

لواء جمال شكر مدير أمن أسيوط

أنهت مديرية أمن أسيوط، استعداداتها لتأمين احتفالات عيد القيامة، معلنة حالة الاستنفار الأمني، ورفع درجة الاستعدادات القصوى لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة خلال الاحتفال بقداس عيد القيامة.

وعقد اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اجتماعات متتالية مع عدد من مساعديه وقيادات المديرية، لمراجعة خطة تأمين احتفالات الكنائس بعيد القيامة وتشمل الخطة الأمنية تأمين جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية، والأماكن العامة، ووضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس.

وأوضح مصدر أمني لـ"الوطن" أن إدارة المفرقعات والبحث الجنائي، ستبدأ قبل الاحتفالات بوقت كاف في تأمين وتمشيط الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة، وربطها مع غرف التحكم في مختلف المراكز لمتابعة مجريات الأمور لحظة بلحظة، والتعامل فورًا مع أي حدث طارئ، إضافة إلى تكليف إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية، للكشف عن المتفجرات من خلال استخدام الكلاب البوليسية وسيارة الكشف عن المفرقعات، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات ستعمل على مدار 24 ساعة، ستتابع لحظة بلحظة التأمين والسير في خطة التأمين التي تم وضعها وكيفية تطبيقها والمستحدث عليها وفقا للظروف الأمنية الطارئة.

 

 

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