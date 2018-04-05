ميناء نويبع يستقبل 1265 راكبا خلال يومين

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ البحر الأحمر شهدت على مدار يومين وصول وسفر 2312 راكبا، وتداول 453 شاحنة، حيث شهد ميناء نويبع وصول وسفر 1265 راكبا وتداول 126 شاحنة، بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1047 راكبا وتداول 327 شاحنة.

وأضاف "ملاك"، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن على متنهم 298 راكبا و31 برادا و12 تريلا و34 سيارة، بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن وعلى متنهم 451 راكبا و9 برادا و15 تريلا و4 سيارات،و 2 باص جيت و2 دراجة نارية، فيما غادرت 3 سفن وعلى متنها 516 راكبا و36 برادا و23 تريلا وسيارة و2 باص جيت.