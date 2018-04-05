تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الاتحاد البرلماني العربي: مصر كانت وستظل داعمة لوحدة الصف العربي

منذ 19 دقيقة
كتب: حسن معروف
رئيس الاتحاد البرلماني العربي: مصر كانت وستظل داعمة لوحدة الصف العربي

الحبيب المالكي

قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي الحبيب المالكي، إن مصر كانت وستظل داعمة لوحدة الصف العربي.

وأشار المالكي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر 27 للاتحاد بحضور رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، إلى أنه لا بد أن نقر بدقة وموضوعية التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.

وتابع أن الاتحاد يتقدم بإدانة جماعية لظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمة العربية، مضيفا أنه قادرون على تحقيق الحد الأدنى من التواصل مع البيت العربي رغم كل الصعاب.

وأعلن المالكي أن رئاسة اتحاد البرلمان العربي ستنتقل اليوم إلى مصر وفقا لميثاق الاتحاد.

 

أخبار متعلقة

علي عبد العال يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي لمدة عام غدا

علي عبد العال يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي لمدة عام غدا
علي عبد العال لنائب: "أنا ممثل الكادحين هنا يا حسين"

علي عبد العال لنائب: "أنا ممثل الكادحين هنا يا حسين"
علي عبد العال: "همّا النواب بياكلوا ولا إيه؟"

علي عبد العال: "همّا النواب بياكلوا ولا إيه؟"
علي عبد العال يحيل 10 مشروعات قوانين للجان البرلمانية المختصة

علي عبد العال يحيل 10 مشروعات قوانين للجان البرلمانية المختصة

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

رئيس "النواب" يلقي كلمة بالإنابة عن السيسي في مؤتمر البرلمان العربي

رئيس "النواب" يلقي كلمة بالإنابة عن السيسي في مؤتمر البرلمان العربي

اليوم.. ميناء بورتوفيق يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

اليوم.. ميناء بورتوفيق يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

"النساجون الشرقيون" تستهدف مبيعات بـ10.8 مليار جنيه في 2018

"النساجون الشرقيون" تستهدف مبيعات بـ10.8 مليار جنيه في 2018

انطلاق مؤتمر "طب الزقازيق" السنوي عن "علاج هرمونات سرطان الثدي"

انطلاق مؤتمر "طب الزقازيق" السنوي عن "علاج هرمونات سرطان الثدي"

نائب وزير المالية: مصر تُنفق 145 مليار جنيه على قطاع الصحة

نائب وزير المالية: مصر تُنفق 145 مليار جنيه على قطاع الصحة

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل