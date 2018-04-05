رئيس الاتحاد البرلماني العربي: مصر كانت وستظل داعمة لوحدة الصف العربي

قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي الحبيب المالكي، إن مصر كانت وستظل داعمة لوحدة الصف العربي.

وأشار المالكي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر 27 للاتحاد بحضور رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، إلى أنه لا بد أن نقر بدقة وموضوعية التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.

وتابع أن الاتحاد يتقدم بإدانة جماعية لظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمة العربية، مضيفا أنه قادرون على تحقيق الحد الأدنى من التواصل مع البيت العربي رغم كل الصعاب.

وأعلن المالكي أن رئاسة اتحاد البرلمان العربي ستنتقل اليوم إلى مصر وفقا لميثاق الاتحاد.