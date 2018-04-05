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الوطن

14 أبريل.. تامر حسني يحيي حفل افتتاح مهرجان جامعة بدر الدولي

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
14 أبريل.. تامر حسني يحيي حفل افتتاح مهرجان جامعة بدر الدولي

الفنان تامر حسنى

أعلنت جامعة بدر الموعد الرسمي لانطلاق فاعليات المهرجان الدولي السنوي الثالث ليكون من الفترة من 14 حتى 19 أبريل الجاري، بعنوان الأعوام السابقة "مصر الإنسان".

وكشفت الجامعة، في بيان اليوم، أن حفل الافتتاح يشارك فيه الفنان تامر حسني الذي يخصص حصيلة حفلته من تبرعات أعضاء هيئة التدريس والطلبة وضيوفهم لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال، كما تحيي حفل الختام الفنانة جنات، موضحة أن الحفل خاص لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وضيوفهم من طلاب المدارس، والحضور للجميع سيكون بإيصال التبرع فيما عدا الطلبة حضورهم مجانا، حيث ان التبرع من الطلبة اختياري.

ويتضمن المهرجان العديد من الندوات الثقافية والسياسة والفنية والرياضية منها ندوة شعرية للشاعر هشام الجخ، ومحاضرة عن القدس يلقيها محمد خالد الأزعر الملحق الثقافي للسفارة الفلسطينيه بالقاهرة، ومحاضرة بعنوان ثقافة الاختلاف وقبول الآخر يحاضر فيها الدكتور عبدالمحسن القحطاني الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز.

وذكر البيان: لأول مرة يشارك في حفل الافتتاح والختامي للمهرجان فرقة الغناء الصحبجية BUC، والتي تعد أول فرقة للمسرح الغنائي على مستوى الجامعات المصرية بقيادة الفنانة مونيا.

وقال الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة، إنها تؤمن بالعلاقة القوية بين المصري ووطنه، موضحا أن أعظم الأحداث التي شهدتها مصر على كل الأصعدة قام بها الإنسان المصري بل إن حضارة مصر العريقة من 7 آلاف سنة بنيت بعزيمة الإنسان المصري ما يبرر الاستمرار في تسمية المهرجان السنوي للجامعة بمصر الإنسان.

وأضاف أن مهرجان يهدف إلى إسعاد طلبة بدر من خلال مشاركتهم في فاعليات المهرجان المختلفة، وحضور حفل تامر حسني وجنات، ومساعدة مستشفى أبوالريش لمواصلة دوره الحيوي في مساعدة الأطفال بالخدمات الطبية المختلفة.

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