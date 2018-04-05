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الوطن

القبض على عاطل وبحوزته 31 قرصا مخدرا في قطار أسوان

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد سيف
القبض على عاطل وبحوزته 31 قرصا مخدرا في قطار أسوان

صورة أرشفية

تمكن ضباط مباحث محطة سكك حديد أسوان والقوة المرافقة من ضبط "أ.م" 35 عاما، دون عمل في أثناء وجوده بمحطة سكك حديد أسوان وبتفتيشه وقائيا عثر معه على 31 قرصا من عقار التامول.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والبطاقة والرخصة للهروب من الأحكام الصادرة ضده، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي "مخدرات وتبديد" منهما قضية جنايات مركز شرطة أرمنت – الأقصر "مخدرات" غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة.

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