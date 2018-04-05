تفاصيل حكم إلغاء حبس المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"

ألغت محكمة النقض، اليوم، حكم محكمة الجنايات الصادر في قضية التمويل الأجنبي لـ16 من المحكوم عليهم في القضية والطاعنين على حكم الإدانة بحقهم.

وقضت النقض بإلغاء حكم الجنايات بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين الـ16، وعلى الرغم من قضائها في الحكم ذاته بعدم جواز نظر الطعن لبعضهم، فإنها قبلت الطعن، وألغت الحكم للباقين، وبالتالي يستفيد جميع المحكوم عليهم من قبول الطعن، وتعاد محاكمتهم مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من مدعٍ مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية، وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ16، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، دون المحكوم عليهم غيابيا.