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الوطن

28 يونيو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "إزالة مثلث ماسبيرو"

منذ 37 دقيقة
كتب: محمد عيسى
28 يونيو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "إزالة مثلث ماسبيرو"

صورة ارشيفية

قررت الدائرة الخامسة إزالات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار علي إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة لجلسة 28 يونيو المقبل للحكم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا.

وقالت الدعوى إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر 87 الصادر في 16 من أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، بالموافقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.

وأشار سكان منطقة ماسبيرو، في دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم في الماؤى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحالي.

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