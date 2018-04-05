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الوطن

طبعات الكتب النادرة في جناح الأزهر تجذب زوار "الإسكندرية للكتاب"

منذ 38 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
طبعات الكتب النادرة في جناح الأزهر تجذب زوار "الإسكندرية للكتاب"

مشيخة الأزهر - صورة أرشيفية

تعد مكتبة الأزهر من المكتبات الزاخرة بالكتب الدينية ونفائس المخطوطات، وهي واحدة من أكبر مكتبات الشرق الأوسط المتخصصة في العلوم الإسلامية، وتحتفظ المكتبة بعدد كبير من الطبعات النادرة التي مر على طباعتها ما يقارب من مائتي عام.

وقالت مشيخة الأزهر، في بيان اليوم: من أبرز الطبعات القديمة التي جذبت زوار المعرض: كتاب "القانون في الطب" لابن سينا، نسخة مطبوعة طبع "حجر"، طبعة روما عام 1256 هجرية.

وأضاف البيان: كما يعرض الجناح كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"، لشمس الدين البشاري، طبعة سنة 1877، وكتاب "الدراسة الأولية في الجغرافية الطبيعية"، مترجم من اللغة الفرنسية، طُبع في مطبعة "الجوائب" بالقسطنطينية سنة 1301 هجرية، ومن الكتب التي حظيت باهتمام الزوار كتاب "باب الفتوح لمعرفة أحوال الروح"، للشيخ عبد الهادي نجا الأبياري، الذي طُبع في المطبعة الخيرية بحوش عطى بجمالية مصر سنة 1304 هجرية، وكتاب "الدرة السنية في الرد على المادية وإثبات النواميس الشرعية في الأدلة العقلية"، لعبد الله علاء الدين البغدادي الدهلوي، طُبع بالمطبعة العمومية بمصر سنة 1313 هجرية.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من رسالة الأزهر في نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة والحوار والاندماج الإيجابي. ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.

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