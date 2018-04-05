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الوطن

بالفيديو| وفاء عامر تعلم عائشة بن أحمد "الزغرودة" في "نسر صعيدي"

منذ 36 دقيقة
كتب: عزة عطية
بالفيديو| وفاء عامر تعلم عائشة بن أحمد "الزغرودة" في "نسر صعيدي"

وفاء عامر

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، مقطع فيديو لها مع الفنانة وفاء عامر، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي تعلمها الزغاريد على الطريقة الصعيدية. 

وقالت عائشة: "النجمة وفاء عامر وهي تريني الزغروطة على الطريقة الصعيدية لصالح مشهد من مشاهد مسلسل (نسر الصعيدي)، قبل ما تكون ممثلة موهوبة إنت إنسانة عظيمة صاحبة قلب كبير، نحبك برشا".

وتدور أحداث المسلسل حول الضابط الصعيدي "زين" والذي يخدم في القوات المسلحة، يحبه الجميع فى منطقته، ويعتبرونه القدوة في جميع المجالات، شهم، جدع، ابن بلد، رجل يتحمل المسؤولية ويتم قرار نقله إلى سيناء.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، وتأﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، وبطولة محمد رمضان، محمد عز، أحمد داود، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، دينا.

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