ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي في البحيرة

ألقى ضباط مباحث البحيرة، اليوم، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي، بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، بإجمالي 150 رأس ماشية.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بضبط الرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث مركز أبو المطامير، سيارة نقل محملة بـ7 رؤوس ماشية صغيرة "أبقار"، يستقلها كل من "ح.ش.ح"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية آلية، و"ع.ش.ح"، 49 عاما، عاطل، و"م.ص.ع"، 49 عاما، عاطل، لهم محلي إقامة في القاهرة وأسيوط، ومطلوبين لتنفيذ أحكام.

وبمناقشة المتهمين بواسطة ضباط فرع البحث الجنائي بالنوبارية، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي التي تمت سرقتها من منزل "صبحي.م.م"، من محافظة كفر الشيخ، كما اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى من محافظتي البحيرة وكفر الشيخ بإجمالي 150 رأس غنم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.